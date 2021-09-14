В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу
Джакарта, 14 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.
Gunawan Kartapranata
Герб Индонезии
Ограничения по коронавирусу продлили на неделю до 20 сентября 2021 года.
Власти Индонезии несколько раз продлевали ограничения, чтобы уменьшить распространение коронавируса в стране.
Рестораны и кафе, расположенные в магазинах, либо в торговых центрах, работают только на доставку и еду на вынос.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии примут решение относительно продления или прекращения ограничений по коронавирусу, введенных на островах Ява и Бали.