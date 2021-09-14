Москва, 14 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 сентября закрылись ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 1,17%, до $73,61, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Niagara Нефть

Нефтяной рынок получает поддержку от последствий урагана Ида и медленного восстановления добычи в США.

Дополнительную поддержку ценам оказала ОПЕК, повысив оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки — до 4,2 млн б/с.

ОПЕК снизил спрос на нефть на IV квартал 2021 года, сославшись на новый штамм коронавируса «Дельта».

Сегодня, 14 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,00. Покупатели прошли сопротивление $73,65. Теперь они взяли курс к уровню 76.

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