Владимир, 15 сентября, 2015, 16:59 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту причинения ущерба АО «МРСК Центра и Поволжья» компанией «Владимирэнергосбыт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах. 14 сентября в рамках расследования в офисе организации прошел обыск. Полицейские изъяли документы, необходимые для следственных действий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, дело возбуждено по ч.2 ст.165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, или причинившее особо крупный ущерб». По версии следствия, с января по июль этого года руководство «Владимирэнергосбыта» умышленно завысило размер платы за электроэнергию для ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — филиал «Владимирэнерго». В результате ущерб составил около 3 млн рублей.

В самой компании считают, что дело заказное, передает ИА «ПроВладимир». В пресс-релизе, который «Владимирэнергосбыт» направил в СМИ, говорится о том, что возбуждение уголовного дела произошло спустя неделю после того, как главы Владимирской области Светлана Орлова анонсировала его. В своем выступлении в Киржаче она упомянула о трех делах, которые были возбуждены в отношении организации. По факту тогда было только два дела.

«Между тем, сегодняшние действия сотрудников Следственного управления вкупе с прозвучавшим прогнозом наводят на мысль об определенной управляемости правоохранительных структур, когда на неугодных показывают пальцем, и после этого силовики вынуждены предпринимать меры репрессивного характера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Компания часто попадает в различные скандалы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски у руководителей «Владимирэнергосбыта» проводились еще в 2001 году. Тогда их подозревали в переводе миллиарда рублей за границу.