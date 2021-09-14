Хабаровск, 14 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв позволил очередное высказывание в сравнении двух крупных городов Дальнего Востока, которые негласно конкурируют много лет. Речь идёт о Хабаровске и Владивостоке.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Первомай во Владивостоке

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В ходе прямой линии 13 сентября в числе прочего Дегтярёв упомянул Владивосток. И если ранее хабаровский глава назвал нынешнюю дальневосточную столицу «тупиком Ильича», то в это раз — «уездным городом».

«Я стал бывать по долгу службы чаще в этом городе. Надо сказать, что и по чистоте города, по внешнему виду — это небо и земля. По сравнению с Хабаровском, ну я не знаю, это уездный город. Я не могу понять, что там нашли столичного? Но решение принято. Хабаровск во всем делает Владивосток и будет делать дальше. Это я гарантирую. Мы уже культурная столица Дальнего Востока», — сказал Михаил Дегтярёв.

Словосочетание «уездный город» означает провинциальный городок. Жители Приморья в соцсетях рьяно отстаивали Владивосток, обсуждали высказывание Дегтярёва и даже обиделись.

Как сообщало ИА REGNUM, год пребывания Михаила Дегтярева в позиции исполняющего обязанности главы Хабаровского края завершается для него очень позитивно, заявил в июле 2021 года генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» (ИРП) Дмитрий Журавлев.