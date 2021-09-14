Новосибирск, 14 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Новосибирской области выделено почти 200 млн рублей на доплаты медикам. Решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

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«Дополнительно выделено 158,2 млн рублей на доплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам из «красной зоны». Итого на данное направление выделено 196,4 млн рублей. Это поддержка тем, кто на передовой, борется за наше здоровье», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

В настоящее время в Новосибирской области развёрнуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и десять мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад.