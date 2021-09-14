Москва, 14 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» предоставила Сирии Россия в рамках совместной борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 14 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Сирии Башаром Асадом в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

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Российский лидер отметил, что Москва и Дамаск совместно работают над решением главной на сегодняшний день проблемой, с которой столкнулось человечество — пандемией коронавирусной инфекции. В рамках борьбы с COVID-19 в Сирию были отправлены первые партии российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече российского лидера Владимира Путина и сирийского главы Башара Асада в Москве.