Наньнин, Китай, 14 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В порту залива Бейбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая грузооборот вырос на 10,09% в годовом исчислении до более чем 177 млн тонн за первые 8 месяцев 2021 года, сообщает агентство Синьуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным группы портов залива Бейбу, за тот же период в порту было обработано более 3,63 млн двадцатифутовых эквивалентов груза (TEU), что на 19,69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Порт залива Бейбу в настоящее время насчитывает более 260 производственных причалов. Более 50 судоходных маршрутов связывают залив Бейбу с более чем 300 портами по всему миру.