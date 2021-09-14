Токио, 14 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. На японской АЭС «Фукусима-1» оказались повреждены почти все фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом 14 сентября сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Первую неисправность в устройствах, предназначенных для защиты от утечек радиоактивной воды из системы, персонал станции обнаружил в конце августа. Проведённая после этого проверка показала, что повреждения имеют 24 из 25 задействованных для этих целей фильтров. По информации оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO), случаев утечки из системы ALPS воды, содержащей радиоактивные частицы, к настоящему времени не выявлено. Но телеканал не исключает, что они могли произойти.

Напомним, что подобные повреждения фильтров в системе ALPS уже обнаруживались оператором два года назад. TEPCO тогда заменила фильтры, но так и не смогла установить причину их повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита с инспекцией на японскую аварийную АЭС «Фукусима-1» группа представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провела осмотр системы очистки радиоактивной воды ALPS.

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