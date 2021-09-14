Москва, 14 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Башаром Асадом

В ходе переговоров российский лидер отметил усилия Асада по налаживанию диалога с политическими оппонентами для мирного урегулирования в Сирии. При этом Путин заявил, что войска иностранных государств продолжают действовать на сирийской территории без соответствующего разрешения ООН или сирийского правительства, что является нарушением международного права.

«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесён очень серьёзный, значительный ущерб, и Сирийское Правительство во главе с Вами контролирует 90 процентов территории». Президент России Владимир Путин

Кроме того, российский лидер отметил укрепление связей с Сирией. По словам Путина, товарооборот между странами вырос в 3,5 раза за первую половину 2021 года.

В ответ Асад поблагодарил президента России за гуманитарную помощь и поставки препаратов против коронавирусной инфекции. Также глава Сирии выразил благодарность за помощь в отстаивании интересов сирийского народа на международной арене.