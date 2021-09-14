Веллингтон, 14 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что всех инфицированных выявили в городе Окленде. Таким образом, общее число зараженных штаммом «Дельта» в Новой Зеландии достигло 970 человек. При этом 953 приходятся на Окленд, еще 17 — на столицу страны Веллингтон.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии получают лечение 22 человека, из них четверо находятся в отделениях реанимации. Также за сутки на границе выявили двух заболевших коронавирусной инфекцией, прибывших из-за границы.