Тегеран, 14 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 13 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 114 311, причем 487 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 487 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 114 311», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 20 219 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2747 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 568 236 пациентов из общего числа 5 295 786 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 7 278 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 22 943 141 иранец получил первую дозу вакцины против коронавируса.