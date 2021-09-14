Вашингтон, 14 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19 запланирован на 22 сентября. Об этом 13 сентября сообщила газета The Washington Post ссылаясь на приглашение из Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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В ходе саммита президент США Джозеф Байден намерен обратиться к главам правительств и государств, а также к лидерам международных организаций и благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций. Президент США призовёт их объединить усилия, чтобы положить конец пандемии коронавирусной инфекции.

Участники саммита предложат конкретные действия для достижения поставленной цели и для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранению. Планируется, что Байден предложит участникам саммита взять на себя повышенные обязательства по объёмам поставок вакцин, расширению доступа к тестам, медицинскому оборудованию и медицинскому кислороду, а также по обеспечению стабильного финансирования с целью дать отпор пандемии.

Ожидается, что саммит даст старт встречам, которые будут проводиться на протяжении последующих шести месяцев. Сам саммит пройдёт в онлайн-режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Байден обвинил непривитых американских граждан в срыве борьбы с пандемией.