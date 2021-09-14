Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. 12 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани призвал к немедленному изгнанию террористических групп из Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шамхани сделал эти замечания на встрече с премьер-министром ИракаМустафой аль-Кадимив Тегеране. Он назвал увеличение числа террористических группировок в регионе Иракского Курдистана угрозой безопасности границ двух стран.

Шамхани настоятельно призвал к немедленному разоружению и изгнанию этих групп из Ирака. «Меры, предусмотренные новой доктриной национальной безопасности США в регионе, не будут способствовать безопасности и стабильности», — отметил он, подчеркнув, что это также усугубит кризис и региональную нестабильность.

Шамхани подчеркнул, что 20 лет катастрофической американской оккупации Афганистана доказали, что присутствие и вмешательство в регионе не приведут ни к чему, кроме нестабильности и отсутствия безопасности.

Он также отметил, что действия Вашингтона также привели к большому материальному и духовному ущербу для населения региона.