Биробиджан, 14 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Еврейской автономии разбираются, как так получилось, что деньги на благоустройство парка в Биробиджане выделены, но до подрядчика не дошли. В ситуацию вмешалась прокуратура, пишет 14 сентября EAOMedia.

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Модернизация парка в столице Еврейской АО проходит на федеральные средства. В мэрии города утверждают, что их должны были перенаправить в казну Биробиджана власти региона. В ведомствах области заверили, что все необходимые денежные лимиты до муниципалитета доведены. Тем не менее, горожане опасаются, что работы в парке могут остановиться: до подрядной организации средства не дошли.

«Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о закупках при реализации программных мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Установлено, что в июле МКУ «Управление ЖКХ мэрии города МО» с коммерческой организацией заключило муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории городского парка. В рамках исполнения контракта подрядчик приступил к работам, однако оплата ему своевременно не произведена. Неисполнение заказчиком предусмотренных контрактом обязательств нарушает права хозяйствующего субъекта и может привести к нарушению сроков выполнения работ, также причинить подрядчику убытки», — отметили в прокуратуре региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глава Минстроя РФ Владимир Якушев призвал власти ЕАО более активно работать над исполнением мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» и держать ряд наиболее острых вопросов под личным контролем.