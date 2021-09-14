Куала-Лумпур, 14 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Малайзии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 21 тысячу человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Сообщается, что за 13 сентября на малазийской территории скончались еще 413 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших с коронавирусной инфекцией пациентов в королевстве достигло 21 124 человек.

Также за минувшие сутки в стране выявили 16 073 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 1 995 771 случай инфицирования SARS-CoV-2. В настоящее время в стране числится более 228 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.