Наиболее известны более десятка карт Русского Севера XVII века. Почти все они голландские, купцы и дипломаты других стран пользовались ими. Наибольшее практическое значение имели карты, где подробно прослеживаются поселения на пути от устья Северной Двины до Москвы.

Рисунок города Архангельска на карте Гесселя Герарда. 1614 год

В порядке от более старых к новым это:

1. Англо-голландская карта «Описание России, Московии и Тартарии Энтони Дженкинсона. 1562 год». Напечатана картографом и издателем Ортелием Абрахамом, источником информации которому служили записки английского купца и дипломата Энтони Дженкинсона. Параллели отсутствуют, имеется шкала расстояний. Баренцево море названо Северным. Путь от устья Северной Двины до Москвы не прослеживается. Нанесены поселения Уна, монастырь Святого Николая, Золотица, Лампас (Лампожня), Колмогоры, Слобода (Кузнецова, ныне Мезень), Кулой, Устья, Шенкурия, Тойма. Подробно нанесены поселения на берегу Кольского полуострова. Опубликована в Атласе Ортелия Абрахама, «Зрелища круга земного». Посвящена лорду президенту Уэльса, сэру Генри Сидни.

Карта «Описание России, Московии и Тартарии Энтони Дженкинсона. 1562 год», изготовленная по информации английского дипломата и купца Энтони Дженкинсона в 1562 году. Не имела практического значения

2. Голландская карта «Тартариа» Ходокуса Хондиуса из «Атласа Меркатора — Хондиуса» 1606 год. Выполнена в конической проекции, имеется шкала расстояний. Баренцево море названо Северным. Нанесены монастырь Святого Михаила, монастырь Святого Николая, Кулой, Уфтюга. Путь от Северной Двины до Москвы не прослеживается.

3. Голландская «Новейшая карта России. Автор Исаак Масса». 1633 год, издана голландским купцом и дипломатом Исааком Массой в дополнение к Атласу Меркатора. Выполнена в конической проекции, шкала расстояний имеется. Путь от устья Северной Двины до Москвы прослеживается. Баренцево море названо Мурманским, ниже и мелким шрифтом — Норвежским и Датским. Первая карта с подробным указанием населенных пунктов на Двине. Нанесены монастыри Святого Николая и Святого Михаила, Вознесение, Уйма, Котлас, Холмогоры, Ракула, Марилово, реки Двина, Онега, Кулой, Мезень, Вычегда, река Пинега перепутана с рекой Мезенью. При составлении карты И. Масса использовал предоставленную кем-то из московских чиновников секретную карту «Старый чертеж» и «Книгу большого чертежа» Ивана Грозного — что являлось преступлением, караемым смертной казнью.

Вторая по качеству информации карта Русского Севера XVII века — карта «Россия, обычно Московией называемая, части северная и восточная. Автор Исаак Масса» голландского купца Исаака Массы. 1633 год

4. Английская «Новая карта Тартарии, дополненная Джоном Спидом и продаваемая Томасом Бассетом на Флит-Стрит и Ричардом Чивеллином на церковном дворе Св. Павла» 1627 года из атласа «Обозрение самых известных мест мира». Шаг назад по сравнению с картой Исаака Массы. Выполнена в конической проекции, шкала расстояний имеется. Баренцевео море названо Северным. Путь от устья Северной Двины до Москвы не прослеживается, зато линией нанесен путь в Астрахань. Нанесены реки Двина, Вычегда, монастыри Святого Михаила и Святого Николая. Колмогоры, Уфтюга, Кулой.

Река Северная Двина и поселения на карте И. Массы

5. Голландская карта «Азии новейшее описание. Автора Виллема Блау». Ученик Тихо Браге В. Блау купил печатные формы атласа Йодокуса Кондиуса, дополнил его и отпечатал в 1629 году от своего имени. В 1633 году издал «Новый Атлас» «Зрелище круга земного». Выполнена в конической проекции, шкалы расстояний нет. Баренцево море названо Печорским. Путь от устья Северной Двины до Москвы не прослеживается. Впервые появляется город Архангельск. Нанесены река Северная Двина, монастырь Святого Николая, Мезень, Слобода, Кулой, Колмогоры, Устья, Уфтюга.

6. Голландская «Карта России, изготовленная по рукописи, составленной при содействии Федора, сына царя Бориса, и доведенная до рек Двины и Сухоны, насколько возможно было нами преумноженная по многим иным картам и известиям к Великому Правителю, Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всея Руси, Самодержцу Владимирскому, Московскому и Новгородскому, царю Казанскому, Царю Астраханскому, Царю Сибирскому, Правителю Псковскому, Великому князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому, и пр., а также Правителю и Великому князю Нова — города Низовския земли и пр., Правителю Иверския и Картлийския страны и царю Грузинскому и пр., посвященная Гесселем Герардом в 1614 году». Хотя автор ссылается на карту царя Федора Борисовича Годунова, на деле Русский Север скопирован с карты И. Массы. Снабжена планом Москвы, рисунком Архангельска, зато на карте вместо Архангельска нанесен монастырь Михаила Архангела. Баренцево море названо Мурманским. Нанесены Сия, Орлецы, Слободка (Кузнецова), Кулой, Емца, Моржов, Пянда, Топса, Борок, Нижняя Тойма, Туровец, Сольвычегодск, Пермогорье и пр. Выполнена в конической проекции, имеется шкала расстояний, однако реки — извивающиеся прямые ленты. Путь от устья Северной Двины до Москвы не прослеживается.

Рисунок города Архангельска на карте Гесселя Герарда. 1614 год

7. Голландская карта «Россия, обычно Московией называемая, части северная и восточная. Автор Исаак Масса». 1633 год. Изготовлена в конической проекции, снабжена линейкой расстояний. Баренцево море названо Московским. Вместо Архангельска снова указан монастырь Святого Михаила Архангела. Нанесены монастырь Святого Николая. Уйма, Вознесение, Слободка, Мезень, Лампожня, река Пинега перепутана с рекой Мезенью, Колмогоры, Марилово, Брин-Наволок, Сия, Ракула, Котлас и т. д. Самой полное описание населенных пунктов на Двине. Прослеживается путь от устья Северной Двины до Вологды, затем сухопутный от Вологды до Ярославля к Москве.

8. Голландская «Карта России, по приказу Федора Борисовича начертанная с большим усердием, многообразные местности и возвышенности добавлены к Великому Правителю, Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всея Руси, Самодержцу Владимирскому, Московскому и Новгородскому, Царю Казанскому, Царю Астраханскому, Царю Сибирскому, Правителю Псковскому, Великому Князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Булгарскому и пр., а также Правителю и Великому Князю Новгорода Низовых земель и пр., Правителю стран Иверии и Картлии, Царю Грузинскому, посвященная Николаем Иоанном Пискатором в 1651 году». Отпечатана семейством Виссхер в Амстердаме. Снабжена рисунками Москвы, Архангельска и Нарвы. Изготовлена в конической проекции, снабжена линейкой расстояний. На карте вместо Архангельска снова монастырь Святого Михаила. Нанесен монастырь Святого Николая, есть даже село «Воскресенье Како». Значительно количество населенных пунктов на побережье Белого моря. На Северной Двине меньше поселений, чем у И. Массы, пути на Москву не прослеживается. Шаг назад по сравнению с картой И. Массы, которая использовалась при ее составлении — хотя ссылка идет на карту Ф. Годунова.

9. Голландская «Всеобъемлющая карта Московии, или Великой России, в которой Лаппония, Норвегия, Швеция, Дания, Польша, многие части Германии, Тартария, Турецкая империя, иные окружающие регионы представлены одновременно, по-новому исправленная и изданная Николаем Виссхером». Переиздание 1680-х годов предыдущей карты Виссхера. Снабжена линейкой расстояний, изготовлена в конической проекции. Баренцево море названо Мурманским. Вместо Архангельска — монастырь Михаила Архангела. Нанесены монастырь Святого Николая, Лампас, Слободка (Кузнецова), Мезень, Пинега перепутана с рекой Мезенью. Путь на Москву по Двине и через Ярославль прослеживается.

Река Северная Двина и поселения на карте Н. Витсена

10. Голландская «Новейшая и точнейшая карта Всея Руси, в просторечии Московии, выполненная Юстусом Данкертом». Отпечатана в Амстердаме между 1680-м и 1700-м годами. Выполнена в конической проекции, шкала расстояний имеется. Баренцево море названо Московским. Нанесен Архангельск одновременно с монастырем Святого Михаила. Нанесены Уйма, Троица, Вознесенье, Колмогоры и т. д. Путь до Москвы не прослеживается.

11. Голландская карта «Империи Российской, или Московитской, общее состояние, на добавленные Царства, Княжества, Провинции, народы подчиненные разделенное, и Карта исследователя господина Н. Витсена, города Амстердама Консула и т. д., в основных частях извлеченная Фредериком де Виттом». Издана между 1690-м и 1700-м годами на основе карты Н. Витсена «Большой карты Тартарии» 1690 года. Первая в Европе печатная карта до берегов Тихого океана. Исполнена в конической проекции, шкала расстояний имеется. Баренцево море названо Печорским. Нанесены местоположения церковных епархий, в том качестве указан Архангельск, а не Холмогоры, как правильно. Путь до Москвы прослеживается и очень подробно. Указан Архангельск, монастыри Святого Михаила и Святого Николая. Наконец-то река Мезень правильно названа. Нанесены Лампожня, Слободка, Мезень. Уйма, Вознесенье, Холмогоры, Быстрокурка, Емца, Брин-Наволок, Морж, Котлас, Троица, Верхняя и Нижняя Тоймы, и т. д. Нет реки Ваги.

Лучшая карта Русского Севера XVII века — бургомистра Амстердама Н. Витсена. Карта «Империи Российской, или Московитской, общее состояние, на добавленные Царства, Княжества, Провинции, народы подчиненные разделенное, и Карта иссле

12. Французская карта «Государство Царя, или Великого Князя Белой России, или Московии». Издана Сансоном Николя Д. Абвилем в 1648 году — родственником палача Сансона, придворным географом короля Людовика XIII. Баренцево море названо Северным. Поселений на Двине мало. Путь от устья Двины на Москву не прослеживается. Нанесены Архангельск, монастыри Святого Михаила и Святого Николая, Усть-Пинега, Брин-Наволок, Ракула и т. д. Реки Ваги нет.

13. Английская карта «Белая Россия, или Московия. Разделенная по значению королевств, княжеств, областей, провинций и народов. В настоящее время под властью Царя России, известного также под именем Великого князя Московского». Напечатана на основе карты Сансона Уильямом Берри в 1682 году. Проекция некорректная коническая — параллели прямые, а не сферические. Баренцево море названо Северным, ниже мелким шрифтом — Московским. Населенных пунктов мало. Путь от устья Двины до Москвы не прослеживается.

По информативности и практическому значению бесспорными лидерами картографирования Русского Севера являлись голландцы. Среди прочих выделяются карты И. Массы 1633 года и Н. Витсена 1690-х годов — они очень близки по качеству и не копируют друг друга. И все же, лучшая карта Н. Витсена, так как у И. Массы за пределами пути по Северной Двине до Москвы информации меньше, чем у Н. Витсена. Сказывалась близость бургомистра Амстердама к окружению Петра Первого, и Францу Лефорту в частности, что позволяло пользоваться многочисленными российскими источниками. Н. Витсен выполнял к взаимной выгоде многочисленные просьбы Петра Первого, самой известной из которых являлось строительство в Амстердаме образцового фрегата.

При подготовке статьи использовался атлас: А. Голубков. От царства к империи. Карты России. М. 2017.