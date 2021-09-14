Вашингтон, 14 сентября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Об обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу Земли как минимум на 30% в период до 2030 года намерены объявить США и страны Евросоюза. Об этом 14 сентября пишет агентство Reuters.

NASA Выбросы метана. США

Предполагается, что Вашингтон и Брюссель призовут присоединиться к ним ряд стран мира, в том числе Россию, Китай, Индию, Великобританию и другие страны. Всего в список попали около 20 стран мира.

В проекте документа указано, что короткий срок жизни метана в атмосфере Земли означает, что если начать кампанию по снижению выбросов этого газа уже сейчас, то можно достаточно быстро снизить темпы глобального потепления. ЕС и США намерены призвать правительства более 20 стран мира присоединиться к ним в борьбе за снижение уровня выбросов метана в атмосферу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента РФ Владимира Путина, борьба с глобальным потеплением стала для ряда стран поводом лишить других их конкурентных преимуществ, навязывая определённые правила взаимодействия в рамках борьбы за сохранение природы.