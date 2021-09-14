Сеул, 14 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1497 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

Из них 1463 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Отмечается, что второй день подряд в республике выявляют менее 1,5 тыс. заболевших ежесуточно. Центр указывает, что, как правило, снижение в начале недели связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 275 910. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2367 человек.