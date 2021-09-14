Благовещенск, 14 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. 14 сентября в Приамурье в первый раз отмечают праздник строителей Байкало-амурской магистрали. День бамовца был утверждён депутатами региона в августе 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства региона.

Василий Пукирев. Строительство железной дороги (фрагмент). 1871

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Датой празднования выбрали 14 сентября потому, что в этот день в 1972 году строители уложили первое «серебряное» звено от станции БАМ в сторону города Тында. Теперь этот день станет памятной датой в календаре амурчан.

В Тынде и Тындинском районе в честь праздника сегодня состоятся встречи со строителями БАМа и тематические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, внёс предложение праздновать День бамовца в Заксобрание Амурской области депутат из Тындинского района. Его предложение было рассмотрено, доработано и принято.