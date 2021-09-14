Оттава, 14 сентября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Акции протеста против обязательной вакцинации и против введения ковид-паспортов прошли в нескольких городах Канады. Об этом 14 сентября сообщает телеканал CBC.

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Демонстранты собрались возле больниц в городах Торонто и Оттава в провинции Онтарио, в Виннипеге (провинция Манитоба), Монреале (провинция Квебек) и Галифаксе (провинция Новая Шотландия). Сотни людей держали в руках транспаранты и плакаты с призывами к власти отменить ковид-паспорта как документ, ограничивающий свободу передвижения граждан, и с призывами дать людям самим выбирать, делать ли прививку от COVID-19.

Возле больниц заранее были выставлены ограждения и полицейские кордоны, из-за опасений властей всяческих провокаций со стороны протестующих. Однако отмечается, что акции во всех городах носили исключительно мирный характер. Несмотря на это, ряд канадских политиков осудил действия участников акций протеста, среди осуждающих был и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении ковид-паспортов на территории некоторых канадских провинций, в том числе в Британской Колумбии, Квебеке, Манитобе и Новой Шотландии. Без этого документа люди не могут посещать массовые мероприятия, ходить в спортзалы, рестораны, кинотеатры и музеи.