Вашингтон, 14 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Россия якобы ведет «газовую игру» за трубопровод «Северный поток — 2» и подготовила «уловку», которую США не должны оставлять без внимания. Об этом написал 13 сентября обозреватель Николас Гроздев в статье для журнала National Interest

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Он полагает, что европейским странам угрожает энергетический кризис, который РФ попытается использовать в своих интересах. Гроздев напомнил, что Россия экспортирует через украинскую сторону то количество газа, которое регулируется соглашением с Москвы и Берлина.

По мнению журналиста, РФ якобы рассчитывает на то, что страхи по поводу возможного дефицита голубого топлива заставят ЕС провести сертификацию «Северного потока — 2» и запустить трубопровод в эксплуатацию. Автор публикации также считает, что США решили договориться с Германией по газопроводу из-за «трансатлантической солидарности», которую Вашингтон хочет использовать для совестных действий против Пекина.

Гроздев выразил предположение, что американские власти опасались того, что ущерб от остановки газопровода заставит европейских союзников Соединенных Штатов отказаться от новых убытков, которыми угрожает борьба с КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский дипломат Курт Волкер предупредил, что Вашингтон и Берлин обязательно примут меры против «Северного потока — 2» в случае, если Москва будет использовать газопровод как оружие.