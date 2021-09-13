Москва, 14 сентября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 20 членов экипажа рыболовецкого судна «Восток». На скамье подсудимых окажется заместителя директора по безопасности мореплавания ООО «ДВ-Флот», которого обвиняют в совершении преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Читайте также: В Мурманской области после крушения судна возбудили уголовное дело

В января 2018 года рыболовецкое судно с 20 членами экипажа двигалось из корейского порта Донхэ в сахалинский Корсаков. В акватории Японского моря экипаж столкнулся со сложными погодными условиями — судно сильно обледенело, потеряло устойчивость и опрокинулось. Ни один из членов экипажа не выжил.

Следствие пришло к выводу, что команда рыболовецкого судна не провела эффективных мероприятий по борьбе со льдом. А причиной этому послужило бездействие обвиняемого, который не провел инструктаж и подготовку экипажа к действиям в аварийных ситуациях.

Владелец судна выплатил семьям погибших моряков по 1,5 млн рублей.

Рассматривать уголовное дело по существу будут в Невельском городском суде на Сахалине.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту крушения маломерного судна в Баренцевом море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).