Вашингтон, 14 сентября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Мир подвергнется разрушению в случае, если США начнет вооруженный конфликт с Россией или Китаем. Об этом заявил заместитель главы Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джон Хайтен 13 сентября в ходе видеоконференции.

National Nuclear Security Administration Взрыв ядерной бомбы

По его словам, Вашингтону следует избегать конфликтов с указанными странами.

«Наша цель должна состоять в том, чтобы никогда не вступать в войну с Китаем и никогда не развязывать войну с Россией, поскольку этот момент станет ужасным днем для планеты, а также ужасным днем для наших государств. Из-за этого мир погибнет», — сказал генерал.

Хайтен также отметил, что «КНР — это совсем другой конкурент, чем РФ, ввиду огромных масштабов и влияния китайской экономики». Кроме того, он напомнил, что Китай проводит «беспрецедентную ядерную модернизацию» и в большом количестве создает шахты для пуска ракет.

Представитель Пентагона призвал к продолжению диалога с РФ и КНР. Генерал считает, что Вашингтон, Москва и Пекин имеют одну общую цель — никогда не воевать друг с другом. Хайтен добавил, что война с ядерной державой приводит к плохим последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля ряд американских законодателей, в том числе бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс, направили обращение в Белый дом. Они считают, что Соединенным Штатам следует продолжать сотрудничество с Россией и Китаем в сфере ядерного вооружения.