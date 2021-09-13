Буэнос-Айрес, 14 сентября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Новую партию второго компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Аргентину, 13 сентября сообщило на своем сайте аргентинское министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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В составе груза находились 1 116 010 доз препарата. Всего Аргентина получила 9 775 635 доз первого компонента «Спутника V» и 3 343 160 — второго. Кроме того, на предприятиях внутри страны было произведено 1 179 625 доз первого компонента вакцины и 1 463 125 доз второго.

В сообщении также отмечается, что с декабря 2020 года аргентинской стороне было передано более 60 млн доз различных препаратов для вакцинации от COVID-19 и полностью привились от этого заболевания 18,27 млн жителей Аргентины. Еще 10,45 млн человек в стране получили первый компонент одной из вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Мексику прибыла новая партия второго компонента «Спутника V» в количестве 200 тысяч доз.