Вашингтон, 14 сентября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты будут выполнять в полной мере свои обязательства по обеспечению безопасности Украины, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе выступления в американском Конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В ходе заседания представитель Республиканской партии США Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посещал Украину. По его словам, украинское руководство сильно напугано из-за произошедшего в Афганистане и хочет гарантий безопасности. В связи с этим республиканец поинтересовался у главы Госдепа, готова ли администрация президента США Джо Байдена сделать все возможное для поддержки «друзей на Украине» и «друзей на Тайване».

«Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Одессе начались командно-штабные учения Украины и НАТО. Отмечалось, что маневры являются частью плана стран НАТО по поддержке Киева на Черном море.