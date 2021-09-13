Приштина, Сербия, 13 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Представители основных правящих партий Косово 13 сентября провели встречу с президентом Косово Вьосой Османи.

Kuvendi i Republikës së Kosovës Вьоса Османи

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации партия власти Движение за самоопределение выступила за перенос выборов, однако представители оппозиционных Демократической партии Косово, Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово потребовали сокращения предвыборной кампании до нескольких дней и сохранения прежней даты выборов — 17 октября.

Ранее Институт общественного здравоохранения Косово порекомендовал перенести выборы. По результатам встречи консенсус достигнут не был и выборы не были перенесены.