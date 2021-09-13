Вашингтон, 13 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. США на сегодняшний день должны исключить возможность войны с Россией и Китаем, а также принять срочные меры для быстрейшего перевооружения, заявил 13 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, сейчас ядерные силы России полностью модернизированы, чего нельзя сказать о ядерных силах США.

Хайтен отметил, что на данный момент конфликт с Китаем и Россией может перерасти в ядерный, что обернётся катастрофой как для вовлеченных в него стран, так и для всей планеты.

Поэтому, заключил он, США должны преодолеть медлительность бюрократических процедур для скорейшей модернизации своего ядерного оружия.