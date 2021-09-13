Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Итан Хоук озвучит супергероя Бэтмена в новом анимационном сериале Batwheels. Об этом 13 сентября сообщает портал Comicbook.

Pxhere.com Бэтмен

Шоу, название которого можно перевести как «Бэттачки», будет ориентировано на детей дошкольного возраста. Продюсеры сообщили, что в нём будет пять персонажей-людей и пять машин (три автомобиля, мотоцикл и летающий аппарат с дизайном летучей мыши), обладающих личностями, как в популярном мультфильме «Тачки».

В качестве главного продюсера проекта выступит Джейкоб Бертран, которого поклонники сериала «Кобра Кай» знают по роли Илая (Ястреба), он также озвучит персонажа по прозвищу Бэм (бэтмобиль).

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1437466188116791296

Напомним, Итан Хоук снялся в таких фильмах, как «Тренировочный день», «Перед закатом», «Отрочество», «Оружейный барон», «Великолепная семёрка» и других. В 2021 году на экраны выйдет картина «Виновный», являющаяся ремейком одноимённой ленты сценариста и режиссёра Густава Мёллера.