Скопье, 13 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 сентября в результате исследования 2035 образцов выявили 183 новых носителя коронавируса. 531 пациент в стране выздоровел. За день умерли 18 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Vaurien Тетово. Северная Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 183 705 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6277. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю.

С начала пандемии 164 383 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 13 045 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.