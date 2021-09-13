Улан-Батор, 13 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Монголии с 13 сентября начали вводить третью дозу всем гражданам старше 18 лет. По данным Министерства здравоохранения, люди смогут получить бустерную дозу если прошло 3 месяца после получения второй дозы вакцины.

Business.ua Вакцина

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Дополнительная вакцинация проводится в Монголии на добровольной основе, люди, переболевшим COVID, получить бустерную дозу не смогут.

В Монголии дополнительная вакцинация началась 25 августа, к 13 сентября более 75 тысяч человек получили бустерную дозу.

Отметим, в Монголии в последнее время увеличивается суточный прирост заражения коронавирусом. Власти связывая это с распространением «Дельта-штамма», решили начать вводить бустерную дозу. По состоянию 13 сентября, 65% населения Монголии (2,1 млн человек) получили обе дозы вакцины.

За минувшие сутки в стране выявили 2351 случаев заражения, за день умерли 10 пациентов. С начала пандемии в Монголии подтверждены 257 770 случаев заражения, умерли 973 пациентов.