Москва, , 22:00 — REGNUM Арест в Чехии гражданина России Александра Франчетти и попытка выдачи его Украине — это попытка чешских властей выслужиться перед США. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский союз» Алексей Кочетков.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Демарш чешских властей — продолжение того кризиса, который Чехия сама же искусственно породила в отношениях с Российской Федерацией. Я думаю, что это звено в той русофобской кампании, которая продолжается в странах ЕС. Это очень нездоровая попытка создать прецедент, когда другие страны могут выдавать граждан РФ третьим государствам, опираясь на такое экстремистское издание, как украинский портал «Миротворец» (запрещён в России — ИА REGNUM)» — заявил политолог.

С помощью этого сайта украинские нацисты расправляются с неугодными гражданами Украины, но пока ещё не было случаев, когда по запросам этого сайта выдавали иностранных граждан из третьих стран, отметил Кочетков.

Эксперт призвал российские власти и МИД РФ отреагировать на задержание Александра Франчетти. «Чехи должны понимать, что такие действия могут повлечь для них крайне невыгодные последствия» — подчеркнул политолог.

Действия Чехии направлены на разрушение связей между Россией и ЕС и выгодны лишь США, «которым так хочет понравиться Чехия, конкурируя в этом с Польшей», полагает эксперт. Интересы Германии чехи никак не учитывают, заметил Кочетков, хотя и крайне зависят от неё в экономическом отношении.

Напомним, что 12 сентября на территории Чехии по запросу Украины был задержан гражданин России АлександрФранчетти, принимавший участие в событиях Русской весны. В настоящее время рассматривается вопрос о выдаче Франчетти украинским властям.