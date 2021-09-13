Москва, 13 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Арест в Чехии гражданина России Александра Франчетти и попытка выдачи его Украине — это попытка чешских властей выслужиться перед США. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский союз» Алексей Кочетков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Демарш чешских властей — продолжение того кризиса, который Чехия сама же искусственно породила в отношениях с Российской Федерацией. Я думаю, что это звено в той русофобской кампании, которая продолжается в странах ЕС. Это очень нездоровая попытка создать прецедент, когда другие страны могут выдавать граждан РФ третьим государствам, опираясь на такое экстремистское издание, как украинский портал «Миротворец» (запрещён в России — ИА REGNUM)» — заявил политолог.

С помощью этого сайта украинские нацисты расправляются с неугодными гражданами Украины, но пока ещё не было случаев, когда по запросам этого сайта выдавали иностранных граждан из третьих стран, отметил Кочетков.

Эксперт призвал российские власти и МИД РФ отреагировать на задержание АлександраФранчетти. «Чехи должны понимать, что такие действия могут повлечь для них крайне невыгодные последствия» — подчеркнул политолог.

Действия Чехии направлены на разрушение связей между Россией и ЕС и выгодны лишь США, «которым так хочет понравиться Чехия, конкурируя в этом с Польшей», полагает эксперт. Интересы Германии чехи никак не учитывают, заметил Кочетков, хотя и крайне зависят от неё в экономическом отношении.

Напомним, что 12 сентября на территории Чехии по запросу Украины был задержан гражданин России Александр Франчетти, принимавший участие в событиях Русской весны. В настоящее время рассматривается вопрос о выдаче Франчетти украинским властям.