Ханой, 13 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. 25−27 августа состоялся официальный визит в Ханой Камалы Харрис — второго по рангу должностного лица в администрации Байдена и самого высокопоставленного чиновника этой администрации, посетившего Азию до сих пор. До нее руководители США в ранге вице-президента не были во Вьетнаме с момента окончания войны в 1975 году. Эти факты говорят о знаковом характере приема Харрис в Ханое, что подтверждают аналитики США, видящие в визите выражение приверженности укреплению американо-вьетнамских отношений и начало нового этапа двустороннего сотрудничества.

Maurice Koop Флаг Вьетнама

Вьетнам согласился принять высоких гостей, несмотря на небывалый пик заболеваний COVID-19 — худшей вспышки за все время пандемии и усиленные меры по противодействию ей. Всего за день до прибытия Харрис вьетнамское правительство направило армейские подразделения в город Хошимин, чтобы помочь обеспечить там строгую изоляцию. Ежедневно в стране фиксируется 13−15 тысяч случаев заболевания, лишь немного меньше, чем сегодня в России, но в условиях крайне слабого медицинского ответа на пандемию.

В Ханое гостей приняли на самом высоком уровне: с Харрис встретились все первые лица, кроме лидера КПВ, а именно президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Фам Минь Тинь, а также вице-президент Во Тхи Ань Суан. Так произошло знакомство нового американского руководства с недавно избранными лидерами СРВ, из которых только Нгуен Суан Фук ранее общался с американскими коллегами в должности премьер-министра.

В ходе встреч в Ханое Харрис подтвердила, что Соединенные Штаты ценят всеобъемлющее партнерство с Вьетнамом на основе «уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического режима друг друга». Она, естественно, умолчала, что Вашингтон всегда готов содействовать мирной трансформации здесь коммунистического строя с помощью мягкой силы. Поэтому Харрис провела встречу с активистами неправительственных организаций, которые Вашингтон настойчиво пестует во Вьетнаме, как и в других странах, видя в них представителей гражданского общества и опору, способную возглавить желаемые изменения. Она также обсудила сложную тему прав человека и политического инакомыслия с вьетнамскими официальными лицами, выразив озабоченность США позицией руководства СРВ.

Но главное — во время визита американская сторона повторила заявку на установление между двумя странами стратегического партнерства. Тем самым Вашингтон выразил настойчивое пожелание повысить уровень отношений до максимального формата, на который СРВ до сих пор соглашалась только с приоритетными партнерами, например, Россией и Китаем. Заявление Харрис принято благосклонно, и нет оснований сомневаться, что к этому идет дело.

Помимо подтверждения главного принципа деполитизации и сохранения статус-кво в отношениях, единственно приемлемого для Ханоя, также сделан акцент на готовности США продолжать политику сдерживания Китая в ЮВА, в том числе в интересах Вьетнама. Харрис обещала, что США продолжат «оспаривать чрезмерные притязания Китая в Южно-Китайском море и найдут способы «усилить давление на Пекин», чтобы он соблюдал Конвенцию ООН по морскому праву». Стремление Вашингтона выполнять полицейские функции в других регионах мира косвенно подкреплено новой порцией военно-технической помощи, обещанной Вьетнаму. Хотя в его ВТС до сих пор приоритет сохраняет Россия, американцы настойчиво расшатывают наши позиции, захватывая новые важные ниши.

В частности, США использовали визит Харрис, чтобы активизировать свое участие в «защите морской безопасности» Вьетнама в Южно-Китайском море. Согласовано расширение партнёрства в области береговой охраны, включая предоставление третьего судна береговой охраны с большой автономностью. Это судно послужит дополнением к двум другим, ранее бесплатно предоставленным США, и флотилии из 24 патрульных катеров, базовым средствам и оборудованию, причалам, обучению сотрудников правоохранительных органов и другим совместным мероприятиям.

Интересно, что за несколько часов до прибытия вице-президента в Ханой премьер-министр Тинь принял посла Китая Сюн Бо и превентивно успокоил китайского соседа, напомнив о многосторонности внешней политики СРВ. Он также подтвердил, что Вьетнам не будет вступать в союз с одной страной для борьбы с другой. Заключать антикитайский союз с США Ханой вряд ли станет, но более активно присутствовать на полях мероприятий так наз. «Четверки» (Quad), имеющих ту же направленность, скорее всего, будет в силу растущей зависимости от американского патрона, о чем говорит принятие СРВ идей развития Индо-Тихоокеанского региона.

США рассчитали актуальный момент визита — нерешенность вопросов борьбы с пандемией. Харрис объявила о выделении в виде помощи Вьетнаму дополнительно 1 миллиона доз вакцины Pfizer, в результате чего общий объем пожертвований США Вьетнаму достигнет 6 миллионов доз. Однако доставка даже половины их по назначению вызывает у нас большие сомнения. Уровень вакцинации населения в СРВ крайне низок: по официальным данным, не выше 1,5−2%, т. е. прививку получили не более 2 млн вьетнамцев, при том, что страна использует китайские вакцины и российский «Спутник-V». КНР по случаю визита Харрис объявила, что поставит в Ханой дополнительные 2 миллиона доз вакцин против COVID-19, в результате чего общий объем ее пожертвований достигнет 2,7 миллиона доз. Так что конкуренция здесь на вакцинном фронте обострилась, и позиции России не вызывают оптимизма.

Американские ведомства выделили дополнительно 23 млн долл. в виде технической помощи и планомерной поддержки реагирования Вьетнама на COVID-19, в результате чего общая помощь, оказанная с начала пандемии, составила почти 44 млн долл. США не ограничивают свои претензии на доминирование лишь в борьбе с COVID-19. Желание быть лидерами развития безопасности здравоохранения и сотрудничества стран региона в этой области подтвердило открытие с участием Харрис в Ханое Регионального отделения Центров США по контролю и профилактике заболеваний в Юго-Восточной Азии.

Общая сумма американской помощи и дотаций, обещанных Вьетнаму только в ходе визита, составила 100 млн долл., что немало для осуществления конкретных и, надо признать, разнообразных программ, намеченных к выполнению в ближайшее время. Это программы прямой поддержки со стороны правительственных ведомств США, не включающие коммерческого компонента.

А коммерческие связи бурно растут, невзирая на последствия пандемии, а возможно и благодаря ей. США — второй внешнеторговый партнер Вьетнама с оборотом в 91 млрд долл. в 2020 г. (для сравнения: этот показатель у СРВ с ЕАЭС не достигает 5 млрд долл.), что почти вдвое больше, чем у ближайших конкурентов. Только за первое полугодие 2021 г. экспорт Вьетнама составил 45 млрд долл., превысив уровень того же периода прошлого года сразу на 42%. Для взаимной торговли характерен большой профицит в пользу СРВ, поэтому Вашингтон применяет различные меры давления, чтобы затруднить экспорт вьетнамских товаров и стимулировать поставку своих во Вьетнам. Так, Харрис заручилась согласием на снижение импортных тарифов на кукурузу, пшеницу, свинину, выбив льготы в сфере основной производственной специализации СРВ. В результате американские фермеры получат более широкий доступ на этот рынок — седьмой по величине экспортный рынок сельскохозяйственной продукции США. Так в Вашингтоне надеются сократить дефицит США в торговле с Вьетнамом.

Договоренности о расширении экономического сотрудничества — реально передовой сферы взаимодействия двух стран — не ограничиваются торговыми преференциями. Согласованы и другие программы, в том числе долгосрочные, определяющие пути развития вьетнамского хозяйства. Одной из них является помощь США в обеспечении перехода Вьетнама к «зеленой» экономике.

Визит Харрис в СРВ принес позитивные результаты, прежде всего США, позволив сделать новый шаг на пути сближения двух стран. В целом ее поездка в страны ЮВА призвана рассеять опасения региональных элит по поводу авторитета и компетентности США, возникшие по следам событий в Афганистане. Как признают в американском Центре стратегических международных исследований (CSIS), администрации Байдена еще предстоит доказать, что она может возглавлять решение региональных и глобальных проблем. И ей необходимо разработать реальную экономическую стратегию, если она надеется на долгосрочный успех и реализацию своего Индо-Тихоокеанского концепта.

В Ханое никак не комментировали проблему доверия к США после того, как они бросили союзников в Афганистане, хотя налицо прямая аналогия с событиями 1970-х годов в Южном Вьетнаме. Выводы напрашиваются сами собой, однако делать их неприятно и невыгодно. Конечно, вера в надежность США как партнера в области безопасности и экономики подорвана. Однако, несмотря на это и историческую память, в Ханое сохраняют высокие надежды на США и ожидания их помощи.

Российским политикам, делая выводы по итогам визита Харрис, следует иметь в виду, что все вновь завоеванные США позиции во Вьетнаме — это потенциально упущенные возможности расширения нашего сотрудничества со своим некогда приоритетным партнером.

Подробно основные договоренности, достигнутые во время визита вице-президента США в Ханой, раскрыты в заявлении Белого дома «Укрепление отношений всестороннего партнёрства между США и Вьетнамом» от 25 августа 2021 г. Текст этого документа приводится в №3 специализированного журнала «Вьетнамские исследования», регулярно освещающего проблемы внутренней и внешней политики СРВ силами ведущих вьетнамоведов России и их коллег во Вьетнаме, западных странах. Журнал дает объективный анализ происходящих в СРВ и вокруг нее процессов, помогая экспертному сообществу и политикам РФ в их работе.

Владимир Моисеевич Мазырин, д.э.н. профессор, руководитель центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН