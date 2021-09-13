Курск, 13 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Курской области более 59 тыс. граждан в возрасте от 65 лет получили единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей за вакцинацию против COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Из областного бюджета на эти цели выделили более 177 млн рублей. Средства поступают на пенсионные счёты гражданам, постоянно проживающим на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября до 30 ноября 2021 года.

В ближайшее время выплату получат еще более четырёх тысяч человек, уже сформированы реестры на выплату.