Москва, 14 сентября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Мнение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что именно в кризис лучше всего проводить приватизацию, противоречит всему горькому опыту, накопленному в России за последние 30 лет, а тезис о том, что частное управление всегда лучше государственного, и вовсе наталкивается на массу опровергающих это утверждение фактов. Зачем Кудрину и его единомышленникам понадобилось защищать то, что защитить невозможно, разбирался обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин и Антон Силуанов

Прежде всего, в тезисах защитников тотальной частной собственности сказывается инерция утверждений, господствовавших на волне постперестроечных надежд, мол, частник о своей собственности всегда позаботится, а управление частной собственностью будет эффективнее государственного. Но опыт, включая самые последние примеры из борьбы против эпидемии ковид-19, говорит об обратном. Даже коррупции частная собственность не отменяет, так почему желание распродать побольше госактивов возникло именно сейчас, когда из-за коронавирусного кризиса выручка от такой операции окажется значительно сниженной? Да и помимо этого аргумента, есть еще несколько важных причин не заниматься настойчивой передачей в частные руки тех мощностей, которые могут быть использованы для развития страны. Что же это за причины?

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Приватизация: панацея или иллюзия?