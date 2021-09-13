Москва, 13 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Сотрудники обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-авиа» объявили о намерении выйти на протесты и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, пишет «Московский комсомолец» в статье«Из-за решений СК сотрудники «ВИМ-Авиа» уже 4 года не могут получить зарплату полностью», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

ВИМ-Авиа

«В Интернете появилось видео, на котором представители трудового коллектива «ВИМ-Авиа» предупреждают конкурсного управляющего компании, что они собираются выходить на протесты. Иного способа, чтобы привлечь внимание властей и общественности к их проблеме, они уже не видят.

Проблема возникла ещё в 2017 году, когда сотрудники «ВИМ-Авиа» перестали получать зарплаты. Бывшие топ-менеджеры авиакомпании уже отбыли свое наказание в СИЗО и под домашним арестом, но зарплата рядовым сотрудникам по-прежнему не выплачена.

Банкротство авиакомпании было начато в феврале 2018 года.

На один из активов обанкротившейся компании — аэропорт Братска — удалось найти покупателя (ООО «Гершвин»). Аэропорт оценили в 495 млн руб. Подразумевалось, что конкурсный управляющий направит эти деньги на выплату долга по зарплатам. Указанной суммы достаточно для погашения задолженности по заработной плате, но из-за неснятого ареста выполнить условия договора затруднительно. «Зависшие» из-за ареста деньги уже несколько месяцев не могут быть выплачены трудовому коллективу.

На видео представитель сотрудников компании Ольга Шерстнева упоминает, что один из предыдущих следователей (всего за 4 года расследования их было 7) обещал сотрудникам компании, что арест будет снят, а зарплаты будут выплачены, «как только мы выиграем суд по изменению очередности» погашения задолженности, «что они ждут только данного решения». Суд выигран, но арест СК так и не снял. «По сути, нас обманули, весь трудовой коллектив обманули», — говорит представитель работников.

Ситуацию работники компании сейчас оценивают так: «Мы все взяты в заложники Следственным комитетом». «Они сейчас трудовой коллектив загоняют в ещё большие долги своими действиями, точнее бездействием своим. Именно они, которые призваны защищать наши права, на данный момент грубейшим образом их нарушают. Именно из-за них мы сейчас не получаем деньги».

Свои кровные с 2018 года не могут получить порядка 1300 сотрудников «ВИМ-Авиа». Среди них — пилоты, бортпроводники, офисные сотрудники. Ольга Шерстнева, бывший бортпроводник «ВИМ-Авиа», рассказывает, что значительная часть ее коллег из обанкроченной авиакомпании находится в крайне тяжелом положении. У многих арестованы счета из-за неуплаты по кредитам и ипотекам.

Люди, не получающие зарплату уже 4 года, безрезультатно пытались добиться от СК пояснений о собственных перспективах. Представитель трудового коллектива звонила следователю, отправляла ходатайства и приглашала СК прийти на «круглый стол». Но, по её собственному заключению, «меня, как представителя трудового коллектива, данные учреждения просто игнорируют». Поэтому сотрудники «ВИМ-Авиа» решили прибегнуть к двум последним мерам — выйти на протесты и написать обращение к президенту России Владимиру Путину».