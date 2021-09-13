Москва, 13 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата РФ просит поддержать предложения профессионального сообщества и принять необходимые меры для урегулирования ситуации в сфере технического обслуживания, ремонта и диагностирования газового оборудования в многоквартирных домах в Подмосковье. Об этом ИА REGNUM заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Kremlin.ru Сергей Катырин

«В Торгово-промышленную палату РФ поступило коллективное обращение руководителей специализированных организаций в связи с принятием распоряжения министерства энергетики Московской области от 22.07.2021 года № 152-р «О порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в многоквартирных домах на территории Московской области». Документ утвердил новый порядок обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению в регионе», — сказал Катырин.

По его словам, предприниматели выразили озабоченность тем фактом, что реализация указанного распоряжения, по их словам, станет препятствием для развития предпринимательской деятельности в данной сфере, и в конечном итоге отрицательно скажется на безопасности граждан, проживающих в газифицированных жилых зданиях в Подмосковье: «Проблема в том, что распоряжением №152-р установлен ряд обременительных и трудновыполнимых требований к специализированным организациям. В частности, это наличие гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в виде безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности, пост-оплатная система расчетов при предоставлении услуги по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, работа с использованием мобильного приложения «Проверки Подмосковья» и так далее. При этом некоторые нормы данного распоряжения вообще противоречат законодательству Российской Федерации».

Катырин подчеркнул, что эксперты Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства поддерживают позицию авторов обращения и подготовили предложения, которые призваны устранить противоречия с федеральными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО: «Они [предложения] заключаются в следующем: установить переходный период для исполнения требований распоряжения №152-р до 01.04.2022 г. , в том числе по применению мобильного приложения «Проверки Подмосковья»; исключить из распоряжения положения о регулировании цен и тарифов на услугу по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО, поскольку данный вопрос относится к компетенции федеральных органов власти; принять к сведению действующие договоры о техническом обслуживании и ремонте ВКГО; сохранить существующую в большинстве случаев на территории Московской области систему оплаты услуг технического обслуживания ВКГО с рассрочкой платежа (ежемесячно по 1/12 в течение года), которая дает возможность платежным агентам вести прозрачный учет и распределение поступивших от населения платежей, а также значительно снижает финансовую нагрузку для населения, и ряд других».

Данная тема, подчеркнул глава ТПП РФ, особенно актуальна после инцидента в Ногинске, когда произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. ТПП РФ предложила также провести обсуждение замечаний и предложений к действующей редакции распоряжения №152-р на своей площадке.