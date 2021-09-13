Стокгольм, 13 сентября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. На этой неделе сети частных клиник Doktor24 придется выбросить более 16 тысяч доз вакцины от COVID-19, доставленных в Стокгольм. Причина заключается в том, что число записей на вакцинацию, сделанных за последние две недели, оказалось значительно меньше, чем ожидалось, поэтому у партии препарата скоро истечет срок годности. Об этом 13 сентября сообщил новостной портал Omni.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Поскольку тысячи доз ковид-вакцины уже доставлены, их нельзя транспортировать дальше. Передать оставшиеся дозы другим поставщикам медицинских услуг также невозможно.

В руководстве сети частных клиник Doktor 24 заявили, что компания закроет один из центров вакцинации в Стокгольме.

«За последние две недели число записей резко упало. Однако до этого у нас весь график был расписан», — был вынужден признать бизнес-менеджер Doktor24 Кристоффер Берг в эфире телеканала SVT.