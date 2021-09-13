Прохоровский район, Белгородская область, 13 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Https://31.mchs.gov.ru Крушение легкомоторного самолёта

По данным следствия, самолёт Як-12 выполнял агрохимические работы. Предварительно погиб пилот воздушного судна 1974 года рождения. Следователи осмотрели место происшествия. Установлено, что полёт был санкционирован, в ближайшее время будет допрошен собственник самолёта.

В региональном управлении МЧС уточнили, что при ударе о землю произошло возгорание самолёта. Пожар полностью ликвидирован в 17:25.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о жёсткой посадке самолёта между сёлами Бехтеевка и Соколовка поступила спасателям в 17:05.