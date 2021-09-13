Стокгольм, 13 сентября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено инвестировать 2,4 миллиарда крон (€236 мл) в охрану ценных природных ресурсов страны при подготовке бюджета на 2022 год. Об этом в ходе пресс-конференции 13 сентября заявил министр по вопросу климата и окружающей среды Пер Болунд, передает новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

«Сегодня хороший день для министра окружающей среды, поскольку мы можем направить крупные инвестиции для сохранения лесов и ценностей нашей природы», — не без удовольствия отметил Болунд.

Выделенные 2,4 миллиарда крон описываются министром как «самые крупные инвестиции в сохранение природы Швеции». Средства будут направлены на развитие биологического разнообразия, культурной среды, оленеводства, охоты, рыболовства и индустрии гостеприимства.

«Это означает, что мы продолжим «зеленый перезапуск» шведской экономики», — добавил Болунд.