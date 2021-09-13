Москва, 13 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Экипаж атомной подводной лодки «Орёл» провёл ракетные стрельбы, сообщает 13 сентября российское военное ведомство.

ВМФ России АПЛ «Орел»

Был произведен запуск противокорабельной крылатой ракеты «Гранит» по мишени, аналогичной надводному кораблю.

Мишень находилась на расстоянии свыше 100 км от позиции субмарины.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», — указано в сообщении Минобороны.

Результаты стрельб признаны успешными, экипаж АПЛ «Орёл» показал высокую военно-морскую выучку.