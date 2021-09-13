Тирана, 13 сентября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Албании 13 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3499 пациентов выявили 410 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 552 пациента.

Timuspics Влёра. Албания тимус

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По данным министерства здравоохранения и социальной защиты, всего в Албании выявили 157 436 случаев заражения коронавирусом, 142 269 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2548 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них пять — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 619, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 195 пациентов. В Косово лечение в госпитале проходит в 10 раз большее число пациентов с диагнозом COVID-19.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.