Кито, 13 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Тюрьма, расположенная на западе Эквадора, подверглась воздушному нападению с применением беспилотников, сообщает 13 сентября эквадорская Служба по работе с заключенными и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI) на своей странице в Twitter.

Беспилотник

Инцидент произошел в провинции Гуаяс.

По данным правоохранителей, дроны сбросили три взрывных устройства, повредив потолок одного из зданий тюрьмы. О пострадавших не сообщается.

«Атака могла быть направлена против сидящих в тюрьме главарей банд», — считает служба SNAI.

Отдельно отмечено, что этот случай может быть одним из проявлений войны между преступными картелями.