Бишкек, 13 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. За восемь месяцев с начала 2021 года инфляции в Киргизии выросла на 6,2%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики сегодня, 13 сентября.

Pixabay.com Инфляция

При этом цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки повысились на 7,6%, на алкогольные напитки и табачные изделия — на 9,3%, на непродовольственные товары — на 5,3%, а тарифы увеличились на 2,3%.

Наиболее активно в этот период росли цены на гречневую крупу — на 32,4%, на лимоны — на 30,7%, на растительные масла — на 20,8%, на свинину — на 20,4%, на баранину — на 19,7%, на сахар — на 19,5%, на рыбу — на 10,8%, на говядину — на 10% и на кондитерские изделия — на 7%.

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