Село Желобок, ЛНР, 13 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Район села Желобок (ЛНР) подвергся 13 сентября миномётному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Валерий Мельников Раиса Шипуля — одна из последних жительниц разрушенного села Желобок в своём доме. Луганская область, Украина

Обстрел украинские боевики начала в 18:55 мск из района населённого пункта Причепиловка. По району Желобка они выпустили 20 мин калибра 82 мм.

Напомним, за сутки 12 сентября ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР: атаке также подвергся Желобок, по окрестностям которого стреляли из гранатомёта и стрелкового оружия.