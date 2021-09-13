Москва, 13 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Лукашенко не идёт на уступки и будет сопротивляться объединению, но тактика «ползучей интеграции» может его к этому принудить. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский философ и политик Виктор Аксючиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«От Лукашенко удалось добиться только паллиатива. Судя по всему, он будет сопротивляться государственной интеграции до последнего патрона и дальше», — заявил политолог.

Однако «ползучая интеграция» — тактика, которую использует российский президент, «рано или поздно принесёт плоды», считает эксперт.

«К тому времени, когда жареный петух клюнет президента Белоруссии, уже налаженная интеграционная система будет готова к тому, чтобы предпринять решающие шаги к интеграции государств», — пояснил Аксючиц.

Интеграция не обязательно должна предполагать включение Белоруссии в РФ в качестве региона; это может быть федерация или конфедерация, отметил эксперт. Но обязательными условиями интеграции и единого государства должны быть общая валюта, один лидер, единые армия и законодательный орган, считает Виктор Аксючиц.

Напомним, что 9 и 10 сентября проходила встреча президентов России и Белоруссии, завершившаяся согласованием 28 союзных программ, опубликованных на портале правительства России.