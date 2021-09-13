Минск, 13 сентября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Во время запланированного на 15−17 сентября визита в Таджикистан Александр Лукашенко «пообщается с зарубежными лидерами». Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусского лидера в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе», — сказано в официальном сообщении.

Отмечено, что общение Лукашенко с неназванными зарубежными лидерами состоится «на полях» этих мероприятий.

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