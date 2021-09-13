Подгорица, 13 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Черногории с 13 сентября вступили в силу новые меры по въезду в страну. Теперь все граждане и иностранцы, прибывающие в страну, должны соблюдать одно из условий национального ковид-сертификата.

Pixabay.com Тест

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Эти условия такие: или подтверждение полной вакцинации (двумя дозами вакцины) не ранее 14 дней, или негативный ПЦР-тест не старше 72 часов, позитивный ПЦР от 14 до 180 дней, быстрый тест на коронавирус не старше 48 часов.

Лица до 18 лет въезжают в страну без этих условий.