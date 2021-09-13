Москва, 13 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. На полигоне Мулино в Нижегородской области в ходе стратегического учения «Запад-2021» военные инженеры ВС РФ создали фальшивый танковый батальон и дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук» и С-300, сообщает 13 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Надувной мозг

Это было сделано для введения в заблуждение разведки условного противника и маскировки истинного переднего края обороны.

Ложные позиции были оборудованы макетами бронетанковой техники и зенитных ракетных комплексов, полностью имитирующими её характеристики не только зрительно, но во всех иных диапазонах работы технических средств разведки вероятного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии с участием до 200 тыс. военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц наземной боевой техники, 240 артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей Балтийского флота.