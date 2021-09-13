Белград, 13 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии зарегистрировано еще 6249 случаев заражения коронавирусом, 27 пациентов скончалось от последствий COVID-19. Такие данные 13 сентября были опубликованы на официальном сайте kovid19.rs.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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В больницах Сербии в настоящее время лечится 3057 пациентов с коронавирусом.

Член штаба по борьбе против эпидемии коронавируса Предраг Кон спрогнозировал, что в следующие две недели количество зараженных в Сербии будет увеличиваться, так как «эффективные меры для стабилизации ситуации пока не принимаются». Он рассказал, что власти Белграда предложили штабу ввести ковид-паспорта, но эта тема «не оказалась на повестке дня, так как тут же было сказано, что введение пропусков для привитых противоречит конституции».

Напомним, что летом 2020 года в Белграде начались массовые протесты населения из-за попытки вернуть ограничения на передвижение граждан в выходные дни. В начале эпидемии коронавируса весной 2020 года во всей стране действовал режим чрезвычайного положения.